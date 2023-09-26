В Хакасии нашли пропавших в тайге подростков
Пятеро подростков, пропавших накануне в тайге Хакасии, найдены. Об этом сообщили в МЧС 26 сентября.
«Юноши обнаружены в 7 километрах от деревни Нижний Матур. Все в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь не требуется», — передает министерство.
Мальчиков удалось найти спустя более 12 часов с момента исчезновения.
Ранее, 25 сентября, МЧС объявило о пропаже пяти подростков 2008 – 2010 годов рождения. Они ушли в лес за орехами, после чего перестали выходить на связь.
Поиски проводились как с земли, так и с воздуха. Всего участвовало 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники.