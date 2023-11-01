Российский школьник впервые победил во всемирном конкурсе китайского языка

Воспитанник Института Конфуция ДВФУ, выпускник школы № 28 Владивостока Данил Пышный победил в финале всемирного конкурса для школьников «Китайский язык ― это мост», прошедшего в Пекине. Это первый случай в истории конкурса, когда победу одерживает россиянин. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба университета.

«Данил –- выдающийся воспитанник Института Конфуция ДВФУ, который благодаря помощи наших преподавателей в подготовке блестяще прошел все отборочные этапы и представлял Россию на всемирном конкурсе», ― отметила директор Института Конфуция ДВФУ Наталья Ступницкая.

По словам проректора по международным отношениям ДВФУ Евгения Власова, в Приморье наблюдается повышенный интерес школьников к китайскому языку.

В августе сообщалось, что в России выбрали 10 лучших изобретательских проектов, подготовленных школьниками. Они станут участниками престижного международного конкурса International Young Inventors Award (IYIA 2023).