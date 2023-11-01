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Politico рассказала о мольбах Украины к США увеличить поддержку

Politico: Украина умоляет США увеличить поддержку
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Киев упрашивает Вашингтон увеличить количество поставок вооружения на Украину, о чем 31 октября написала обозреватель Politico Лара Селигман.

В качестве такого примера она привела визит украинской делегации в США на прошлой неделе. По ее словам, представители делегации передали американским властям «список пожеланий», включающий в себя новое оружие и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом Селигман отметила, что даже нынешний уровень поддержки Киева находится под угрозой в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта и избранием спикером палаты представителей США Майка Джонсона.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

Ранее 31 октября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Украину ждет дефицит снарядов калибра 155 мм, из-за того что такие же боеприпасы необходимы и Израилю. Это может привести к снижению интенсивности боевых действий ВСУ и снарядный голод.

До этого, 30 октября, журнал Time сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за итогов своей осенней поездки в Вашингтон. Он видит, что интерес к Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Он чувствует предательство со стороны западных союзников, отметил источник издания.

Тогда же полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери ВСУ критичны для боеспособности, страна без западной помощи восстановиться уже не сможет. По словам эксперта, всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она потеряла.

29 октября в Foreign Policy писали, что попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля приведет к недовольству даже среди избирателей-демократов. Автор статьи отметил, что сделанное Байденом сравнение украинского государства с Израилем оказалось «по-настоящему нелепым».

До этого, 27 октября, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что в скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву. Он добавил, что большинство американцев не интересуется внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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