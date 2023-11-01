В России введут новые штрафы для борьбы с «черными лесорубами»

Новые штрафы до 500 тыс. рублей введут в России для борьбы с незаконной вырубкой лесов. Проект соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ одобрили в кабмине, выяснили «Известия».

Так, например, предусматривается, что пребывание в лесах с машинами и оборудованием, предназначенным для рубки и транспортировки древесины, если отсутствуют законные основания, будет грозить гражданам штрафом от 800 руб. до 2 тыс. Возможна и конфискация машины. Для должностных лиц штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей. Для юридических — от 300 до 500 тыс. рублей.

Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством электронного документа будет наказываться штрафом: для должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тыс. рублей.

Вводится ответственность и за необорудование техники средствами контроля, нарушения требований к размещению и характеристикам складов древесины, несвоевременного предоставления информации для формирования отчета о древесине, говорится в документе.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды, для обеспечения прозрачности оборота древесины, цифровизации отрасли и использования Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней, приняты изменения в Лесной кодекс и отдельные законодательные акты.

«Более двух лет действуют требования в части учета древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по их сохранению, транспортируемой древесины и продукции ее переработки, древесины, размещенной в местах складирования. Принятые меры уже позволили снизить объемы незаконных рубок на 33%», — указали в ведомстве.

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