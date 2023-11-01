Маск указал на ненависть Сороса к человечеству «на фундаментальном уровне»

Американский бизнесмен Илон Маск отметил, что возглавляющий фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) меценат Джордж Сорос ― человеконенавистник. Об этом Маск заявил 31 октября в авторском подкасте Джо Рогана, американского комика, комментатора боев MMA.

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», ― заявил владелец соцсети X и основатель компании по производству автомобилей Tesla Илон Маск.

Также миллиардер добавил, что Сорос выступает для Демократической партии США в роли главного спонсора. Маск также вновь заявил, что собирается подать в суд на фонд Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.

Ранее, 18 сентября, Илон Маск заявил, что финансист Джордж Сорос и его фонд «Открытое общество» намерены уничтожить западную цивилизацию. До этого, 24 августа, появилась информация, что Маск от имени своей соцсети Х намерен подать в суд на фонд Сороса.

Маск и ранее высказывался против Сороса и его деятельности. Так, 16 мая американский бизнесмен заявил, что финансист Джордж Сорос ненавидит человечество и хочет «разрушить саму ткань цивилизации». По мнению Маска, фонд «Открытое общество», который оказывает финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру, на самом деле создан не с благой целью.

Фонд «Открытое общество» представляет собой сеть грантодателей. Имеет филиалы в 37 странах, охватывающие группу фондов как в отдельных государствах, так и в целых макрорегионах, таких как «Инициатива открытого общества для Западной Африки» и «Инициатива открытого общества для Южной Африки».