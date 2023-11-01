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Ритейлеры сообщили о появлении новинок Apple в РФ в конце ноября

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Первые партии новых компьютеров Apple привезут в Россию уже в конце ноября. Об этом рассказали «Известиям» отечественные ритейлеры.

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«Мы ожидаем, что все представленные новинки Apple будут доступны в розничных магазинах в течение двух недель после мирового старта продаж», — сообщил директор сети restore: Расим Лемберанский.

Схожие сроки назвали в пресс-службе Ozon и «М.Видео-Эльдорадо». В МТС добавили, что планируют привезти все новинки в РФ одними из первых, но отказались конкретизировать точную дату начала продаж гаджетов, а также возможную цену.

Мировой старт продаж лэптопов и настольного ПК намечен на 7 ноября. MacBook будут продаваться по цене от $1599 в США и от €1999 в Европе. Моноблоки — от $1299 и €1599 соответственно. Что касается России, то первые несколько недель стоимость в нашей стране будет завышена примерно в два раза, полагает собеседник «Известий» на рынке.

31 октября Apple представила новые компьютеры MacBook Pro и моноблоки iMac.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 1 ноября, в 10:00

Осенний гаджетопад: новые компьютеры Apple появятся в РФ в конце ноября

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