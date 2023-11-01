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В России предлагают увеличить сумму банковских вкладов для уплаты налогов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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России предлагают увеличить с 1 млн до 5 млн рублей сумму банковских вкладов, с доходов по которым необходимо будет уплатить НДФЛ. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 1 ноября.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон о налоге на проценты по банковским вкладам физлиц. В 2021 и 2022 годах россиян освободили от уплаты этого НДФЛ, а по итогам 2023 года налог с прибыли, полученной от процентов по вкладам, нужно будет заплатить.

«В настоящее время налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов над суммой, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на первое число налогового периода», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе уточняется, что поскольку введение налога на доходы по вкладам свыше миллиона рублей коснется многих категорий граждан, в том числе пенсионеров, то увеличение суммы, используемой в качестве базы для расчета процентных доходов, будет способствовать поддержке населения в текущей социально-экономической ситуации.

«Граждане со вкладами менее миллиона рублей налог платить не будут. Тем же, у кого в банке лежит несколько миллионов рублей, по нынешним правилам НДФЛ придется заплатить. Мы с этим не согласны и предлагает увеличить базовую сумму вклада для уплаты налога до 5 млн рублей», — заявил «Известиям» один из авторов инициативы, лидер партии «Справедлива Россия – За правду» Сергей Миронов.

По его словам, введение с 2023 года налога на проценты по вкладам более 1 млн рублей коснется многих граждан, для кого принципиально важно получить хоть какие-то дополнительные доход

«Сегодня для многих из них большим подспорьем в жизни становятся доходы, которые они получают с процентов по банковским вкладам. Других возможностей у людей нет, и в этой ситуации не совсем правильно забирать у них часть этих денег», — пояснил парламентарий причину разработки законопроекта.

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До этого, 27 сентября, в Госдуму был внесен законопроект ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей в месяц. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит снизить налоговую нагрузку на незащищенные слои населения. Отмечается, что соответствующий законопроект 28 июня был направлен на заключение в правительство РФ и получил положительный отзыв. В документе сказано, что поддержка наименее защищенных категорий граждан заслуживает особого внимания.

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