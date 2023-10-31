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Bloomberg сообщило о провале мирного саммита Украины на Мальте из-за Израиля

Bloomberg: мирный саммит Украины на Мальте закончился провалом из-за Израиля
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Фото: REUTERS/Ministry for Foreign and European Affairs and Trade
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Страны Глобального Юга в ходе прошедшего на минувших выходных мирного саммита на Мальте не проявили интереса к предложенной Украиной «мирной формуле», поскольку их внимание было сосредоточено на палестино-израильском конфликте. Об этом 30 октября сообщает издание Bloomberg.

«Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС», ― заявили эксперты американского издания.

Обозреватели отметили, что некоторые участники саммита настаивают на участии России в переговорах о мире на территории Украины. Кроме того, некоторые неназванные делегаты уповают на появление РФ в круге стран — участниц мирных саммитов в срочном порядке.

По словам участников конференции, процесс мирных переговоров будет напрямую зависеть от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах.

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С 28 по 29 октября на Мальте состоялась международная встреча, посвященная российско-украинскому конфликту. На встрече была продолжена работа, проведенная на предыдущих подобных форумах в Копенгагене и Джидде. Россию на мероприятие не пригласили.

В ходе саммита министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте 28 октября призвала союзников Киева увеличить военную помощь ради обеспечения продовольственной безопасности в мире. Она заявила, что продовольственную безопасность планеты поможет обеспечить наличие международных гарантий безопасности для поставок продовольствия из Черноморского бассейна.

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча копенгагенского формата по Украине контрпродуктивна и не имеет перспектив.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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