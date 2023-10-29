Украина потребовала больше оружия для «продовольственной безопасности»

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте 28 октября призвала союзников Киева увеличить военную помощь ради обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Она заявила, что продовольственную безопасность планеты поможет обеспечить наличие международных гарантий безопасности для поставок продовольствия из Черноморского бассейна.

Свириденко потребовала от союзников предоставить Украине противоракетные и противодронные боеприпасы для защиты портовой инфраструктуры.

Кроме того, Киев хочет добиться от Запада разминирования морских путей в Черном море.

Ранее, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящая встреча копенгагенского формата по Украине, которая состоится 28–29 октября на Мальте, контрпродуктивна и не имеет перспектив.

20 октября министерство иностранных, европейских дел и торговли Мальты сообщило, что с 28 по 29 октября на Мальте пройдет международная встреча по Украине. В министерстве отметили, что на встрече будет продолжена работа, проведенная на предыдущих подобных форумах в Копенгагене и Джидде. При этом источники заявили, что Россию на мероприятие не пригласили.

14 октября ряд стран G20 на саммите спикеров парламентов подчеркнули негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности в связи с ситуацией на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.