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Банки не смогут открывать счета подросткам без согласия родителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центробанк РФ сможет наказывать, в том числе штрафовать, банки, если они будут открывать счета подросткам от 14 до 18 лет без согласия родителей, опекунов и т.д. Это будет реально, если примут поправки к закону «О банках и банковской деятельности», в которых планируется закрепить обязанность кредитных организаций в таком случае заручиться письменным разрешением представителей несовершеннолетних.

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С такой инициативой к зампреду Госдумы Сергею Неверову обратились представители проекта Народного фронта «За права заемщиков». «Фронтовики» также считают необходимым исключить возможность принятия несовершеннолетними на себя кредитных обязательств в любой форме.

Как рассказали «Известиям» в проекте ОНФ «За права заемщиков», в последние годы банки нарастили выдачу дебетовых карт несовершеннолетним, имеющим паспорт. Причем делают они это, как показал мониторинг проекта, без согласия родителей. При дистанционной форме не предусмотрена даже опция по загрузке письменного заявления с разрешением.

Кроме того, представителей подростков даже не информируют о том, что несовершеннолетним открывают счета, отмечают «фронтовики». Поэтому они не могут предупредить вовлечение своих детей в противоправные действия. Прежде всего в так называемое дроперство, когда подростки за небольшое вознаграждение предоставляют свои карты для перевода на них похищенных со счетов граждан средств.

При этом прямого требования получать согласие родителей или представителей на открытие счетов несовершеннолетним 14–18 лет нет. В Гражданском кодексе есть список сделок, по которым нужно получать разрешение. Открытие счета туда не входит, чем пользуются банки. Тем более что не предусмотрено и наказание за нарушение в этой сфере.

По словам руководителя проекта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, установление законодательного требования молодежь никак не ограничит, а родители или опекуны, по крайней мере, будут в курсе и смогут предотвратить вероятные риски.

«А у ЦБ появятся полномочия, чтобы наказывать банки, игнорирующие и интерпретирующие в свою пользу закон», — сказала она.

Лазарева выразила надежду, что инициатива встретит одобрение у депутатов. А уже после наделения ЦБ полномочиями можно будет вносить изменения в КоАП и определять размер штрафов и масштаб наказаний для банков, добавила руководитель проекта «За права заемщиков».

Как сообщила Евгения Лазарева, инициатива уже представлена Сергею Неверову. Представитель вице-спикера подтвердила, что ОНФ предложил концепцию этой, по ее словам, важной и нужной инициативы.

«Сейчас депутаты Сергей Неверов и Наталья Костенко прорабатывают ее для того, чтобы сформировать в качестве законопроекта», — уточнила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подставить на карту: подростки не смогут открыть счет без согласия родителей

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