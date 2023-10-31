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Названы пять самых мистических мест Москвы

Сервис «Яндекс Аренда» составил список пяти мистических мест Москвы
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Фото: commons.wikimedia.org/Gennady Grachev
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Каждый город или регион России имеют свои собственные места, окутанные легендами. Москва не оказалась исключением. Сервис «Яндекс Аренда» накануне Хэллоуина назвал пять мистических домов столицы — читайте в материале «Известий».

Дом на набережной — улица Серафимовича, 2

Здание было построено в 1931 году для советской элиты. В 1930-х годах 800 жильцов дома были репрессированы, за что он получил негласное название «Дом предварительного заключения». По легендам, из некоторых квартир можно услышать плач, а прохожие иногда видят призраков. В самих квартирах ощущается негативная энергетика.

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Фото: commons.wikimedia.org

Дом Кусниковых на Мясницкой — улица Мясницкая, 17

Согласно истории, семья Кусниковых из-за своей скупости прятала сбережения в дымовой трубе. В один день слуга решил растопить печь, чтобы согреть дом, и сжег все накопления. Хозяин, увидев сожженные ассигнации, сошел с ума и умер. Теперь, гуляя по Мясницкой улице, прохожие могут увидеть дух старого Кусовникова, выпрашивающий милостыню.

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Проклятый дом в Перово — улица Перовская, 39к3

Обычный панельный дом был построен в 1986 году, однако жители отлично помнят ряд таинственных смертей молодых мужчин. Согласно легенде, здание было построено на могиле женщины-самоубийцы, оборвавшей свою жизнь из-за измены возлюбленного. Теперь она мстит ему, забирая жизни у молодых мужчин, которым еще не исполнилось 30 лет. Одни жители освящают свои квартиры и расставляют на подоконниках много икон, чтобы противостоять темной силе, другие же просто съезжают из дома.

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Фото: Wikimapia

Дом Берии — улица Малая Никитская, 28

Здание связано с советским государственным деятелем Лаврентием Берией, который с 1935 года до момента своей смерти в 1953 году жил в нем. После его кончины в доме неоднократно были слышны шумы и голоса, а жители столицы не раз замечали автомобиль-призрак, колесивший вокруг здания. По слухам, при реконструкции здания в подвале были найдены инструменты для пыток, а в самом особняке не раз исчезали молодые девушки.

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Особняк купца Николая Игумнова — улица Большая Якиманка, 43с1

По легенде, купец Игумнов, владевший Ярославской большой мануфактурой, замуровал в стенах особняка свою неверную любовницу — танцовщицу Варвару. С того момента по зданию ходят таинственное привидение возлюбленной и дух самого Игумнова. На данный момент здание является объектом культурного наследия России.

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Фото: Яндекс

Ранее «Известия» рассказали, как Хеллоуин стал частью массовой культуры и как его принято отмечать.

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