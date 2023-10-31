Названы пять самых мистических мест Москвы
Каждый город или регион России имеют свои собственные места, окутанные легендами. Москва не оказалась исключением. Сервис «Яндекс Аренда» накануне Хэллоуина назвал пять мистических домов столицы — читайте в материале «Известий».
Дом на набережной — улица Серафимовича, 2
Здание было построено в 1931 году для советской элиты. В 1930-х годах 800 жильцов дома были репрессированы, за что он получил негласное название «Дом предварительного заключения». По легендам, из некоторых квартир можно услышать плач, а прохожие иногда видят призраков. В самих квартирах ощущается негативная энергетика.
Дом Кусниковых на Мясницкой — улица Мясницкая, 17
Согласно истории, семья Кусниковых из-за своей скупости прятала сбережения в дымовой трубе. В один день слуга решил растопить печь, чтобы согреть дом, и сжег все накопления. Хозяин, увидев сожженные ассигнации, сошел с ума и умер. Теперь, гуляя по Мясницкой улице, прохожие могут увидеть дух старого Кусовникова, выпрашивающий милостыню.
Проклятый дом в Перово — улица Перовская, 39к3
Обычный панельный дом был построен в 1986 году, однако жители отлично помнят ряд таинственных смертей молодых мужчин. Согласно легенде, здание было построено на могиле женщины-самоубийцы, оборвавшей свою жизнь из-за измены возлюбленного. Теперь она мстит ему, забирая жизни у молодых мужчин, которым еще не исполнилось 30 лет. Одни жители освящают свои квартиры и расставляют на подоконниках много икон, чтобы противостоять темной силе, другие же просто съезжают из дома.
Дом Берии — улица Малая Никитская, 28
Здание связано с советским государственным деятелем Лаврентием Берией, который с 1935 года до момента своей смерти в 1953 году жил в нем. После его кончины в доме неоднократно были слышны шумы и голоса, а жители столицы не раз замечали автомобиль-призрак, колесивший вокруг здания. По слухам, при реконструкции здания в подвале были найдены инструменты для пыток, а в самом особняке не раз исчезали молодые девушки.
Особняк купца Николая Игумнова — улица Большая Якиманка, 43с1
По легенде, купец Игумнов, владевший Ярославской большой мануфактурой, замуровал в стенах особняка свою неверную любовницу — танцовщицу Варвару. С того момента по зданию ходят таинственное привидение возлюбленной и дух самого Игумнова. На данный момент здание является объектом культурного наследия России.
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