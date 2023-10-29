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Страшно красиво: россияне теряют интерес к Хеллоуину

А те, кто всё еще отмечает праздник, в этом году выбирают образы Барби и Дракулы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Покупки товаров для Хеллоуина в России снизились более чем втрое за два года, следует из данных аналитиков «Чек Индекса». Компании тоже всё меньше стали использовать этот праздник в маркетинговой активности. Среди тех, кто всё же готовится к празднику, в этом году наиболее популярны образы Барби, Уэнсдей, Гарри Поттера, Дракулы и Человека-паука, рассказали «Известиям» представители маркетплейсов. Восприятие этого праздника зависит от индивидуальных предпочтений каждого человека, напомнили психологи. Для кого-то он может стать способом не только повеселиться, но и преодолеть свои страхи, а для других — источником дополнительного стресса, предостерегают специалисты.

Уже не модно

Хеллоуин, который отмечают во многих странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноября, стремительно теряет популярность в России. Эта тенденция стала заметна еще с 2019–2020 годов, отметили аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Традиционными атрибутами праздника считаются тыквы с вырезанными страшными лицами и различные образы, в основном близкие к нечисти. Однако в России покупки декора и костюмов снизились за последние два года более чем в три раза, подсчитали в «Чек Индексе».

Хеллоуин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Справка «Известий»

Число покупок товаров к этому празднику снизилось в этом году на 12% по сравнению с 2022 годом и на 73% по сравнению с 2021 годом. Маскарадные костюмы покупают на 10% меньше по сравнению с 2022 годом и на 68% меньше в сравнении с 2021 годом. На них тратят в среднем 1680 рублей. Зато декор в виде тыкв стали покупать на 11% чаще, если сравнивать с прошлым годом, но это всё равно на 41% ниже, чем в 2021 году.

Даже несмотря на низкую базу прошлого, 2022 года, в этом году стало еще меньше покупателей соответствующих товаров, — отметили эксперты.

Атрибутику к празднику приобретают в основном жители крупных городов в возрастной группе до 25–30 лет.

Компании и крупные бренды, работающие в России, всё меньше и с большей осторожностью используют в маркетинговой активности тематику Хеллоуина, обратили внимание аналитики. В некоторых местах его вообще заменили на «фестиваль тыкв», проходящий в те же даты.

Хеллоуин
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сколько стоит костюм

Товары к Хеллоуину в этом году приобретают в основном онлайн, сообщили аналитики. Их данные подтверждают другие сервисы.

По данным «Авито», самым популярным костюмом среди женщин в этом году стала Барби — продажи одежды и готовых нарядов в этом стиле в преддверии праздника выросли в 2,4 раза. В среднем образ обойдется в 2060 рублей. Мужчины же в этом году предпочитают нарядиться вампирами — такие костюмы покупали в 3,1 раза чаще, чем в прошлом году, а средняя цена составила 2130 рублей.

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Среди детских костюмов в этом году популярнее всего герои мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» и пираты. В среднем костюм для девочки на платформе в этом году обойдется в 760 рублей, а для мальчика — в 660 рублей. При выборе праздничного образа для ребенка взрослые, как правило, ориентируются на его интересы, рассказали опрошенные «Известиями» родители.

— У моего сына на занятиях по английскому языку каждый год проходят тематические мероприятия на Хеллоуин, к которым мы готовим костюмы. Обычно он сам выбирает образы, исходя из того, что ему нравится сейчас, — рассказала мама третьеклассника из Москвы Екатерина. — В прошлом году он хотел быть супергероем, в этом году начал читать Гарри Поттера, поэтому готовим костюм юного волшебника.

маски
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

На Ozon из костюмов покупатели в этом году чаще всего выбирают мантии Гарри Поттера и Дракулы, костюм Смерти с косой, Человека-паука или Монахини.

— В этом году также появился тренд на наряды героев популярных сериалов, например костюм персонажа из «Игры в кальмара» или карнавальное платье Уэнсдей, — пояснили в пресс-службе сервиса.

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Еще один популярный атрибут — парик главной героини фильма «Круэлла», костюмы ведьм и горничных, а также «вампирские» плащи-накидки и черные мантии. В топе костюмы фараонов, Шрека, аниме-набор ниндзя из «Наруто», рассказали в «Яндекс Маркете».

— Кроме того, мы видим, что покупатели стали чаще уделять внимание костюмам для своих домашних питомцев — запросы на поиск нарядов для небольших животных вырос в пять раз в сравнении с прошлым годом, — добавили в пресс-службе Ozon.

собака в костюме
Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda

Россияне не только готовятся к тематическим вечеринкам, покупая карнавальные костюмы, но и занимаются украшением квартир к празднику: так, продажи интерьерных тыкв на «Авито» за год выросли на 71%. На «Яндекс Маркете» в этом году особенно популярны свечи, гирлянды и другие украшения для дома с паучками, летучими мышами, тыквами.

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Нужно ли отмечать Хеллоуин

Большое значение имеет индивидуальное восприятие этого праздника, полагает психолог Наталья Наумова.

Для кого-то Хеллоуин может стать способом снять напряжение. Особенно если присутствует страх потусторонних существ или смерти. Кто-то, примерив на себя такие образы, сможет высмеять это и тем самым отпустить свои переживания, — пояснила она.

Однако для других такой маскарад может стать источником стресса, предостерегла она.

хэллоуин
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Важно исходить из личных ощущений и желаний, чтобы понимать, нужно или не нужно подобное мероприятие. Если человек делает это за компанию с кем-то, но в душе не чувствует, что занимается приятным делом, то лучше отказаться от подобного мероприятия, — заверила Наталья Наумова.

И если ребенок боится монстров, темноты или еще чего-то, его страхи лучше прорабатывать в кабинете психолога, а не через пугающие костюмы на Хеллоуин, добавила специалист.

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