Жутко веселая вечеринка: как отпраздновать Хеллоуин 31 октября

В последний день октября по всему миру отмечают самый мистический и таинственный праздник — Хеллоуин, или День всех святых. Некогда мрачная и религиозная, сейчас эта дата является одной из любимых для детей разных стран и поводом проявить свою креативность для молодежи. С Запада торжество пришло и в Россию и приобрело популярность в широких кругах. «Известия» рассказывают, как языческий праздник стал частью массовой культуры и как его принято отмечать.

Что за праздник Хеллоуин: от язычества к христианству

Считается, что Хеллоуин ведет свою историю от кельтского праздника Самайн. Этот день считали пограничным между светлой и темной половинами года. Язычники считали, что в ночь 31 октября открывается портал между миром живых и мертвых, поэтому злые духи могут проникнуть в любой дом.

Чтобы этого не допустить, кельты маскировались сами и защищали жилище, облачаясь в звериные шкуры, чтобы отпугнуть смерть и нечистую силу. Однако сейчас праздник имеет совсем другое значение — с приходом христианства в Европу он приобрел название кануна Дня всех святых, который по-английски звучит как All Hallows Eve, сократившийся до Halloween. Как уточнила в беседе с «Известиями» культуролог Елена Бучкина, впервые это название зафиксировано в Великобритании в 1556 году.

Традиции праздника тоже видоизменились — он приобрел развлекательный характер, а суеверия стали предметом культуры и атрибутами торжества.

В православии Хеллоуин не признан — церковь не одобряет чествования злых духов и шуток на тему смерти.

Хеллоуин в 2023 году: тыква, костюмы, макияж, предсказания, выпечка

Со временем День всех святых обзавелся собственными атрибутами и традициями. Главным символом праздника стала полая тыква с прорезями, которую еще называют «фонарик Джека». Он появился благодаря истории о хитром кузнеце по имени Джек, которому дважды удалось обмануть сатану.

Согласно ирландскому фольклору, первая встреча пройдохи с дьяволом произошла в баре. Любивший выпить Джек предложил сатане выпить пару кружек, а чтобы расплатиться, уговорил собутыльника обернуться монеткой. Но вместо того чтобы отдать ее за выпивку, кузнец положил монету в карман с серебряным крестиком, тем самым заманив дьявола в ловушку. В результате сатана в обмен на свое освобождение пообещал не претендовать на душу Джека после смерти и даровал ему дополнительный год жизни.

Но во второй раз удалому Джеку вновь удалось перехитрить дьявола. Пьяница упросил сатану залезть на дерево за фруктами, но стоило тому оказаться на вершине, нацарапал на стволе крест, тем самым вновь устроив западню. Тогда дьяволу пришлось даровать кузнецу еще 10 лет жизни.

Однако после смерти Джеку оказалось некуда пойти — в рай его не приняли из-за бесчестных поступков, а в ад попасть пьяница не мог из-за уговора с сатаной. Тогда дьявол дал ему фонарь из полой репы с тлеющим угольком внутри и отправил скитаться по земле.

Первые фонари на Хеллоуин также изготавливали из репы или брюквы, но вскоре им на смену пришли тыквы. На них вырезают жуткие оскалы, чтобы посмеяться над смертью и злыми духами. С этой же целью люди наряжаются в костюмы ведьм, монстров, скелетов и призраков. Каждый старается подобрать себе образ — страшный, ужасный, сексуальный, макияж, маникюр и наряд в этом стиле.

Во многих странах Запада Хеллоуин отмечают масштабно — устраивают вечеринку, накрывают стол с разнообразной едой, готовят своими руками торты и другую выпечку, вытягивают предсказания. Распространена и традиция, в соответствии с которой дети ходят по домам, выпрашивая сладости.

Хеллоуин в России: как отмечают, позиция РПЦ

В России праздник получил распространение с 1990-х ходов. В моду вошло организовывать вечеринки, подбирать костюмы, делать макияж, маникюр, готовить праздничную еду, экспериментировать с предсказаниями. Некоторые традиции и суеверия Хеллоуина совпадают с православными Святками, поэтому зачастую и в католический День всех святых россияне колядуют и гадают.

В отличие от католической церкви, православие не одобряет празднование Хеллоуина. Тем не менее веселиться в этот день не запрещено, и жители городов России всё равно празднуют День всех святых, вкладывая в него преимущественно развлекательный смысл. Для детей в школах тоже устраивают праздничные мероприятия, концерты и костюмированные вечеринки.

Многие атрибуты праздника используются для украшения домов — тыквы, искусственную паутину, фигурки скелетов, пауков, киношных монстров. Молодежь часто устраивает домашние вечеринки, но и вне дома провести время можно интересно и весело. Кинотеатры анонсируют показ фильмов ужасов, рестораны и кафе подбирают антураж, на танцевальных площадках проходят тематические вечера.

Ранее «Известия» предложили читателям идеи костюмов на Хеллоуин и рассказали, где и как отмечать западный праздник.