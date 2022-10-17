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Хеллоуин – 2022: история, традиция, идеи костюмов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В последний день месяца, 31 октября, во многих странах мира, преимущественно англоязычных, отмечают Хеллоуин — праздник всех святых. Он популярен в молодежной среде, и многие его обычаи нашли отклик и в России. «Известия» рассказывают об истории, значении и традициях праздника.

Хеллоуин-2022: история праздника

Хеллоуин происходит от древнего кельтского праздника Самайн, который считали рубежом между светлой и темной половинами года. Ночь с 31 октября на 1 ноября, по представлениям кельтов, открывала духам усопших портал в мир живых.

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С приходом христианства в Европу на смену языческим стали вводить религиозные праздники. И вместо Самайна появился канун Дня всех святых, который по-английски звучит как All Hallows Eve, сократившийся до Halloween.

В России Хеллоуин стал известен лишь в 1990-х годах. Традиции праздника долго оставались чуждыми для россиян, и лишь молодежь заинтересовалась культурой западного торжества. Традиции подхватили школьники и студенты.

Однако Русская православная церковь празднование Хеллоуина не одобряет. Языческий контекст торжества предполагает связь со смертью, в то время как в христианстве принято верить в вечную жизнь.

Впрочем, в России редко вкладывают в празднование Хеллоуина его изначальное значение. Чаще всего это просто повод повеселиться и проявить себя в ярких образах.

Хэллоуин-2022: традиции праздника

Кельты верили, что в ночь Самайна вместе с духами в мир проникает и всяческая нечистая сила. Чтобы защититься от нее, они облачались в звериные шкуры. До наших дней эта традиция дошла в видоизмененном виде — на Хеллоуин принято наряжаться в страшные костюмы, которые должны отпугивать злых духов. Не секрет, что многие выбирают наряд на Хеллоуин просто ради развлечения, следуя традициям.

На Самайн было принято приносить духам жертвы, а сегодня подношение сменилось на сладкие угощения. Во многих странах Европы вместо духов их получают дети, которые наряжаются в страшные костюмы и ходят по домам соседей.

В фонариках из тыкв принято переносить от дома к дому священный огонь, также призванный отгонять духов.

Россия не переняла обычаи праздника в полном объеме, однако молодежь с удовольствием готовит тематические костюмы и устраивает фотосессии. Популярностью пользуются и блюда из тыквы, сладости в виде страшной атрибутики, украшение дома и праздничные посиделки. Многие предприятия общепита и развлекательные заведения устраивают мероприятия в честь Хеллоуина, предлагают конкурсы и награды на самый оригинальный костюм.

Хеллоуин-2022: идеи костюмов к празднику

В наши дни уже совсем не обязательно делать костюм пугающим — главное, чтобы он отличался от повседневного наряда. Традиционно на Хеллоуин наряжаются в костюмы ведьм, нечисти, героев фильмов ужасов, мертвецов и мифических существ. Однако для наряда вполне можно выбрать и миролюбивый образ из любимой книги или кинокартины. Дети любят наряжаться в костюмы зверей или даже природных явлений.

Макияж принято выполнять в мрачных или ярких тонах. Часто на лице изображают рисунки или накладывают грим. Вдохновением могут быть готика, скелеты, тыквы, кровь, паутина, куклы и другие атрибуты праздника.

В сентябре «Известия» рассказали о еще одном событии, которое отмечали еще язычники, — Дне осеннего равноденствия. В 2022 году он приходился на 23 сентября. Другие знаменательные даты осени 2022 года собраны в специальном календаре.

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