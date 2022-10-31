Культуролог раскрыла историю и значение праздника Хеллоуин

Во многих странах мира 31 октября отмечают «страшный» праздник — Хеллоуин. Об истории, значении и традициях праздника «Известиям» рассказала доцент кафедры культурологии МПГУ, кандидат филологических наук Елена Бучкина.

«Давайте сначала выясним, что такое День всех святых. Это христианский праздник. Он празднуется 1 ноября, на следующий день, 2 ноября, идет День поминовения усопших. В Британии День всех святых называли All Hallows’ Day, а вечер накануне — All-Hallows-Even (Канун Дня всех святых). Впервые это название зафиксировано в 1556 году. От него и произошло современное слово «Хеллоуин», — пояснила она.

По словам специалиста, этот христианский праздник совпал по времени с праздником гораздо более древним, который отмечали задолго до него. Древние кельты отмечали Новый год примерно в то время, когда сегодня справляют Хеллоуин, — их праздник назывался «Самайн».

В древние времена праздник высчитывался по лунному календарю и начинался в новолуние. По свидетельствам древнеримских авторов, кельты праздновали свой Новый год с размахом — в течение трех темных ночей подряд, пока «умершая» луна сменялась «новорожденной».

«Сейчас мы с вами подходим к объяснению того, почему Хеллоуин получил славу «страшного» праздника. На границе старого и нового года наш мир, мир людей, и иной, мир духов, соприкасались, разделявшая миры перегородка становилась особенно тонкой, проницаемой, души умерших могли войти в человеческий мир и свободно бродить одну ночь в мире живых. Так что, по поверьям, на ночной улице можно было запросто встретить духов и приведений. В свою очередь, и люди могли при соблюдении определенных условий проникнуть в мир мертвых — и рисковали уже не выбраться обратно», — рассказала Бучкина.

Самым ярким атрибутом праздника, по словам культуролога, стал так называемый Джек с фонарем. Ранее, еще в XIX веке, очертания глаз и рта вырезались не на тыкве, а на репе или брюкве. Однако позднее в США в качестве праздничного символа начали использовать именно тыкву, поскольку она была дешевле и легче поддавалась резьбе.

Как уточнила эксперт, Джек — это персонаж средневековой легенды, который не поладил ни с Богом, ни с Дьяволом и с тех пор был вынужден скитаться по земле, собирая под своим фонарем все неприкаянные души.

«Свечки внутри резных корнеплодов призваны указывать дорогу потерявшимся душам. И это тоже отголосок древней традиции поминовения усопших: ставить огонь на подоконники, чтобы пригласить умерших в дом, где их ждет пища. Для язычников, которые всегда ощущали незримую связь с умершими предками, в этом не было ничего странного, пугающего или кощунственного», — пояснила специалист.

Она отметила, что Хеллоуин — праздник с интересной историей и богатыми культурными традициями.

«Проблема в том, что он подвергся коммерциализации в рамках современной массовой культуры, как и Рождество, и День святого Патрика, и прочие. Но это логика общества потребления, и праздник тут не виноват. А в том, что он языческий, я ничего страшного не вижу, это важная часть культуры. Масленица же языческий праздник», — добавила Бучкина.

27 октября сообщалось, что жители России стали реже покупать тыквы к Хеллоуину — в текущем году спрос на них упадет на 55% по сравнению с 2021-м. При этом в 2021 году спрос на тыквы снизился на 22% по сравнению с предыдущим.