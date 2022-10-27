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Россияне стали реже покупать тыквы для Хеллоуина

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Жители России стали реже покупать тыквы к Хеллоуину — в текущем году спрос на них упадет на 55% по сравнению с 2021-м, показало исследование проекта Tinkoff Data и сервиса «Тинькофф Касса».

При этом в 2021 году спрос на тыквы снизился на 22% по сравнению с 2020-м.

Аналитики обратили внимание на то, что на неделю перед Хеллоуином традиционно приходится в среднем 15% от всех покупок тыкв осенью. По данным сервиса прогнозирования ETNA, в 2022 году количество покупок тыкв в последнюю неделю октября вырастет на 26% по сравнению с предшествующей неделей. В 2021 году этот показатель увеличивался на 49%, а в 2020-м — на 72%.

Эксперты также отметили, что цены на тыквы за неделю перед Хеллоуином обычно поднимаются: в 2020–2021 годах они в среднем дорожали на 10% (по сравнению с предыдущей неделей). В этом году рост цен будет не таким заметным — около 5%. По прогнозу, тыква обойдется россиянину в среднем в 133 рубля.

В 2022 году самый высокий средний чек на тыквы ожидается в Новосибирске — 174 рубля и в Самаре — 160 рублей. Из всех городов-миллионников цены снизятся только в Омске — до 102 рублей.

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