Сделать вывоз: субсидии на экспорт продукции увеличат вдвое, до 1 млн рублей

Субсидии на транспортировку продукции малого и среднего бизнеса за границу планируется поднять вдвое — до 1 млн . Это следует из проекта приказа Минэка (документ есть у «Известий»). Затраты экспортеров на логистику значительно возросли : это особенно критично для малого бизнеса, отмечают в деловых объединениях. Сейчас поставками за рубеж занимается лишь 1% компаний , оценили в РЭЦ, отметив, что потенциал роста есть. Как продажа товаров за границу может повысить конкурентоспособность российского бизнеса и позволит ли это поддержать курс рубля — в материале «Известий» .

Какие меры разработали для поддержки экспорта МСП

Власти намерены увеличить экспортный потенциал малых и средний предприятий. Минэк разработал проект приказа о дополнительных мерах поддержки МСП , которые продают товары за рубеж. В соответствии с ним предельное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта (ЦПЭ) по транспортировке продукции за рубеж увеличивается с 500 тыс. до 1 млн рублей на одну компанию.

Эта услуга включает содействие в организации и осуществлении транспортировки товаров, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, переупаковки продукции субъектов МСП. Поддержка оказывается на территории РФ, но в отношении тех товаров, которые предназначены для продажи за рубежом, говорится на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ). Мера предоставляется на условиях софинансирования: 20% со стороны компании и 80% — со стороны ЦПЭ. 1 млн рублей — это новое предельное значение такой поддержки. Причем в министерстве говорят, что и эта цифра не окончательная .

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— Проектом приказа предусмотрено увеличение лимитов по приоритетным услугам центров поддержки экспорта в рамках действующего финансирования за счет сокращения сумм на менее востребованные услуги. Итоговые размеры лимитов пока обсуждаются, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

В октябре этого года с инициативой об увеличении компенсаций затрат МСП на экспорт выступили некоторые главы регионов , в частности губернаторы Иркутской и Смоленской областей. Они отметили возросшие для бизнеса затраты на транспортировку.

Только 1% российских МСП сейчас экспортирует свою продукцию , заявила ранее в интервью «Известиям» генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Из 6 млн небольших компаний чуть более 60 тыс. продают свои товары за границу, при этом прирост относительно 2021 года составил более 13%, сказала она. Однако бизнеса с реальным экспортным потенциалом — 130–140 тыс. , подчеркнула Вероника Никишина.

Справка «Известий» Кроме того, проект приказа Минэка вводит дополнительные меры, направленные на поддержку компаний, учредители и руководители которых — женщины. В частности, предусматривается сопровождение переговорного процесса с учетом культурных различий.

Зачем увеличивать лимит транспортной субсидии

В сложившихся условиях затраты экспортеров на логистику сильно возросли, это особенно критично для сектора МСП , отметила вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян. В масштабах малого бизнеса стоимость логистики остается существенным барьером для поставки продукции на зарубежные рынки, многие МСП не могут себе это финансово позволить , пояснила она.

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— Транспортная субсидия стала одной из самых действенных мер поддержки. Увеличение ее размера расширит возможности роста несырьевого экспорта , позволив российским производителем больше выходить на иностранные рынки и с более конкурентными ценами, — уверена Нонна Каграманян.

Впрочем, эффект от этой меры почувствует малый бизнес, а средние компании едва ли ощутят дополнительную поддержку , признает она. При этом сейчас остро не хватает специального пакета мер поддержки, направленного на экспортно-ориентированные компании МСП+ (те, кто уже «перерос» средний бизнес, но им еще далеко до крупного), подытожила она.

Помимо затрат на логистику компании испытывают сложности с проведением трансграничных расчетов, а также сталкиваются с избыточными мерами тарифного и нетарифного регулирования , которые действуют в условиях санкционного давления по отношению к продукции, экспортируемой из России, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Сейчас промышленным компаниям, в том числе экспортерам, доступен ряд мер государственной поддержки, нацеленных на качественный рост бизнеса, напомнил он. Среди них — льготные финансирование и лизинг, а также помощь в расширении рынков сбыта продукции, сказал Александр Исаевич.

Для малых и средних фирм любое снижение издержек, в том числе транспортных, — это возможность развития бизнеса . Иногда для выхода на новый рынок не хватает подобного стимула, отметил директор научно-исследовательского центра экономической географии и регионалистики ИПЭИ РАНХиГС Степан Земцов. Стимулировать экспорт важно, так как это способствует росту выручки и увеличению производительности, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Поставки на зарубежные рынки рассматриваются как возможность для роста компании при ограниченном потенциале национального рынка, сказала доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Такая ситуация может возникнуть из-за высокой конкуренции, снижения покупательной способности, специфики продукта, пояснила она. Но российский рынок не настолько насыщен, чем и объясняется низкая доля МСП, занятых экспортом , полагает эксперт.