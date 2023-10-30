Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в шести регионах России

Жителей Московской, Курской, Белгородской областей, Краснодарского и Приморского краев ожидает достаточно теплая погода на грядущей неделе. Об этом рассказал 30 октября ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Теплая погода, обусловленная воздушными массами из Африки, будет характерна не только для Москвы, но и для Курской, Белгородской, Воронежской областей, где температура до четверга включительно будет до +15...+17 градусов. Это сентябрьская погода. В Краснодарском крае прогнозируется до +21...+25 градусов, и дело тоже будет в египетском воздухе», — сказал он.

В Краснодарском крае будет возможно даже окунуться в воду. Температура воды, уточнил он, сейчас там +18...+19 градусов. В Приморском крае также температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление до +10 градусов в столице на следующей неделе. Температура поднимется до +3...+5 градусов, однако сопровождаться это будет осадками в виде снега, а местами и ледяными дождями.

Ранее, 27 октября, в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Утром значительное количество осадков выпало в Новороссийске и Геленджике. В Анапе из-за обилия осадков оказались затоплены улицы, на дорогах образовались пробки.

23 октября Вильфанд отмечал, что снежный покров установлен на 60% территории России, однако на азиатской части страны снегом покрыто только 80% территории. Он отметил, что в это время в азиатской части РФ снег должен быть повсеместно, поэтому такая ситуация является аномальной.