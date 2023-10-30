Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы
Мир
Азаров сравнил власть на Украине с режимом Гитлера
Общество
Правительство Дагестана перешло на крулосуточный режим
Мир
Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в конгрессе США на следующей неделе
Армия
Участникам СВО хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны
Общество
Меликов осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Происшествия
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км
Мир
ЦАХАЛ сообщила о поражении объектов «Хезболлы» в Ливане
Общество
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии и открытии ответного огня
Мир
Подтвержденное число заложников в секторе Газа увеличилось до 239
Общество
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в шести регионах России
Сюжет:

Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в шести регионах России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Московской, Курской, Белгородской областей, Краснодарского и Приморского краев ожидает достаточно теплая погода на грядущей неделе. Об этом рассказал 30 октября ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Теплая погода, обусловленная воздушными массами из Африки, будет характерна не только для Москвы, но и для Курской, Белгородской, Воронежской областей, где температура до четверга включительно будет до +15...+17 градусов. Это сентябрьская погода. В Краснодарском крае прогнозируется до +21...+25 градусов, и дело тоже будет в египетском воздухе», — сказал он.

В Краснодарском крае будет возможно даже окунуться в воду. Температура воды, уточнил он, сейчас там +18...+19 градусов. В Приморском крае также температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Холод не зимой: метеорологи предупредили об «арктическом вторжении»
Считать ли аномалией резкое понижение температуры в Центральной России и сколько оно продлится

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление до +10 градусов в столице на следующей неделе. Температура поднимется до +3...+5 градусов, однако сопровождаться это будет осадками в виде снега, а местами и ледяными дождями.

Ранее, 27 октября, в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Утром значительное количество осадков выпало в Новороссийске и Геленджике. В Анапе из-за обилия осадков оказались затоплены улицы, на дорогах образовались пробки.

23 октября Вильфанд отмечал, что снежный покров установлен на 60% территории России, однако на азиатской части страны снегом покрыто только 80% территории. Он отметил, что в это время в азиатской части РФ снег должен быть повсеместно, поэтому такая ситуация является аномальной.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023