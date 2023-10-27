Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае из-за ливней и ветра

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за ухудшения погоды. До конца суток в регионе ожидаются дожди с сильным ветром.

Утром 27 октября значительное количество осадков выпало в Новороссийске и Геленджике. В Анапе из-за обилия осадков оказались затоплены улицы, на дорогах образовались пробки. По данным синоптиков, до конца суток в регионе ожидается сильная облачность, местами пройдут сильные дожди и грозы. Скорость ветра достигает 23 м/с.

Максимальная температура воздуха составит +23 градуса. Штормовое предупреждение объявлено до конца суток 27 октября. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Днем ранее экстренное предупреждение объявили в Новосибирской области. В регионе ожидается сильный ветер со снегопадом.