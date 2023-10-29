Москвичам пообещали потепление до 10 градусов на следующей неделе

Потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье, 29 октября.

По его словам, теплеть начнет сразу с понедельника, 30 октября. Температура поднимется до +3...+5 градусов, однако сопровождаться это будет осадками в виде снега, а местами и ледяными дождями.

«Вторник, среда будут очень теплыми с температурой в дневные часы +8...+10 градусов и с небольшими дождями. Начиная с четверга начнется понижение температуры, в четверг — +4...+6 градусов», — рассказал Леус в беседе с «РИА Новости».

В пятницу, 3 ноября, синоптик допустил снег или мокрый снег с температурой воздуха до +3 градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла 7–9 см, что соответствует декабрю, в субботу его рост прекратился.