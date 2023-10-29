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ВКС РФ нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии

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Фото: РИА Новости/Ольга Балашова
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили подземные укрытия причастных к обстрелам правительственных войск Сирии боевиков в провинциях Латакия и Идлиб. Об этом 29 октября сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия боевиков в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Инкзик и Баксамтах провинции Идлиб», — сказал он на брифинге.

Кулить добавил, что из-за минометных обстрелов со стороны боевиков по позициям сирийских войск в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра и коммуны Сандран погиб один и ранены четверо сирийских военнослужащих.

Также контр-адмирал сообщил о продолжающихся со стороны так называемой антитеррористической международной коалиции во главе с США нарушениях протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Так, сообщил Кулить, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений, совершенных четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции.

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Ранее, 28 октября, Кулить также сообщил, что ВКС РФ поразили подземные укрытия и пункты управления причастных к обстрелам правительственных войск Сирии боевиков в провинциях Латакия и Идлиб. Как отметил контр-адмирал, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

24 октября заместитель руководителя российского ЦПВС в САР сообщил, что ВКС РФ нанесли авиаудары по объектам террористов и поразили три подземных укрытия боевиков в Идлибе. Кулить также обратил внимание на то, что так называемая международная коалиция во главе с США за прошедшие сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации.

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