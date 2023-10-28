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ВКС РФ нанесли удары по подземным укрытиям и пунктам управления боевиков в Сирии

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили подземные укрытия и пункты управления боевиков в провинциях Латакия и Идлиб, которые причастны к обстрелам правительственных войск Сирии. Об этом 28 октября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Он отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск — два в провинции Алеппо и один в провинции Латакия. Стрельбу вели члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия и пункты управления незаконных вооруженных формирований в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Бариша и Эриха провинции Идлиб», — рассказал Кулить.

Замруководителя центра добавил, что за истекшие сутки зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны проамериканской коалиции, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотника.

«В районе Эт-Танф зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — отметил Кулить.

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Ранее, 25 октября, Кулить сообщил, что российские ВКС нанесли два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам сирийских войск. Контр-адмирал добавил, что незаконные вооруженные формирования из района Аль-Бары открыли огонь по позициям сирийских правительственных сил, находящихся в районе населенного пункта Кафер-Небель. Погиб один военнослужащий Сирии.

24 октября заместитель руководителя российского ЦПВС в САР заявил, что ВКС РФ нанесли авиаудары по объектам террористов и поразили три подземных укрытия боевиков в Идлибе. Кулить также обратил внимание на то, что так называемая международная коалиция во главе с США за прошедшие сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации.

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