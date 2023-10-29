Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон может окончательно завершить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал китайский обозреватель, профессор Высшего института международных исследований и развития в Женеве Ланьсинь Сян в статье для издания South China Morning Post, опубликованной в воскресенье, 29 октября.

Он указал на то, что военная помощь западных стран является единственным спасательным кругом для Украины, и если Соединенные Штаты Америки прекратят ее оказывать, вряд ли Европа сможет или захочет восполнить этот пробел.

«С избранием стойкого республиканца на пост палаты представителей в Вашингтоне, возможно, наступит финал украинского контрнаступления. <…> Майк Джонсон выступает против продолжения помощи Украине, а контролируемая республиканцами палата представителей может просто уничтожить требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине», — отметил профессор.

По его словам, поскольку экономические санкции Запада в отношении России не дают нужного им результата, а военные операции ВСУ ни к чему не приводят, единственным возможным вариантом развития ситуации становится прекращение огня.

«Ключевым моментом китайского предложения является то, что сначала прекращение огня, а потом переговоры. Поскольку конфликт зашел в тупик, переговоры о прекращении огня являются единственным выбором как для Украины, так и для ее западных союзников», — написал автор статьи.

26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженным силам Украины (ВСУ) за время работы президента США Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

В тот же день новый спикер палаты представителей США заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Украины. Белый дом не доводил до конгресса информацию о конечной цели США в украинском конфликте, добавил спикер. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что политические процессы в США и снижение поддержки Киева вызывают обеспокоенность украинских властей.

23 октября профессор Университета Миссисипи Джозеф Аткинс заметил, что страны Запада совершают большую ошибку, продолжая оказывать помощь украинским властям. По его мнению, продолжение украинского конфликта лишь ведет к новым смертям, а киевскому режиму всё равно не выиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.