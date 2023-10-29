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Глава ФМБА рассказала о стремительно молодеющем инсульте в России

Скворцова: инсульт быстро молодеет, до 8% случаев приходится на людей до 45 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, заявила, что в России «стремительно молодеет» инсульт. Об этом она рассказала в воскресенье, 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом.

По ее данным, в России до 8% случаев этого заболевания приходится на людей до 45 лет. Она сообщила, что острый ишемический инсульт является одной из наиболее частых причин смерти и инвалидности в мире.

«Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев наблюдается у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в три раза», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Скворцова также обратила внимание на то, что опасные последствия острого нарушения кровообращения в мозгу можно предотвратить с помощью профилактики и грамотного медицинского контроля. Она подчеркнула, что очень важно использовать «терапевтическое окно» на ранней стадии развития инсульта.

По ее словам, терапия наиболее эффективна именно в первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, пока не произошли необратимые повреждения тканей мозга.

Скворцова отметила, что Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА обладает широкими возможностями в сфере лечения различных нарушений мозгового кровообращения и последующей нейрореабилитации больных.

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Днем ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, а наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма. При этом, по словам врача, разжижать кровь не требуется, когда у человека нет показаний к антикоагулянтам. В этом случае доктор рекомендует пить достаточное количество воды.

24 октября врач-невролог, доктор медицинских наук Светлана Сергеева пояснила в беседе с «Известиями», что развитие инсульта способны предотвратить определение и корректировка биологического возраста человека.

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