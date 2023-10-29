Провал украинского контрнаступления не отрицают уже и западные СМИ, которые, напротив, больше склоняются к непобедимости России в украинском конфликте. Об этом заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.

«Всё, чем Украина пыталась атаковать Россию, вообще никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти», — сказал он.

Провал украинского контрнаступления произошел из-за того, что Украина поверила в фантазии НАТО и США.

28 октября в пресс-службе посольства России в Вашингтоне отметили, что администрация Соединенных Штатов Америки вбрасывает «совершенно чудовищные фейки», чтобы найти оправдание Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые провалили свое контрнаступление. Там обратили внимание на высказывание координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о якобы «казне» российскими военнослужащими солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.

Ранее, 26 октября, французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

18 октября бывший американский дипломат Час Фриман сообщил, что ВСУ уже потеряли две армии, а сейчас теряют третью, пока пытаются прорваться через оборону российских войск, а Россия тем временем находится в разгаре подготовки наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.