Подразделения 1430-го полка ВС РФ уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом 29 октября рассказал журналистам командир группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Якут.

«Было наступление от Работино, пытались зайти в Новопрокоповку. Мы отработали по целям, уничтожили два Leopard, два Bradley с помощью FPV-дронов, и артиллерия помогла прикрыть нашу бронегруппу», — сказал он.

Как отметил военнослужащий, раньше ВСУ работали большими группами, однако в настоящий момент украинские боевики выдвигаются малыми, используют один-два танка, одну-две БМП Bradley или пикапы.

По словам Якута, самое сложное — быстро передвигаться, поскольку из одной точки невозможно ликвидировать технику ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) при помощи FPV-дрона ликвидировали боевика ВСУ в окопе на артемовском направлении.

Также военные спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» при помощи дрона-камикадзе ликвидировали гранатометный расчет ВСУ, который вел огонь по позициям российской армии на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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