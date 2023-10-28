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Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой
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Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой

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Фото: РИА Новости
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Военные спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» при помощи дрона-камикадзе ликвидировали гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вел огонь по позициям российской армии на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении. Об этом 28 октября рассказал «РИА Новости» оператор беспилотников (БПЛА) спецназа.

«Поразили расчет АГС (автоматический гранатомет станковый. — Ред.), который работал по нашей пехоте в населенном пункте Клещеевка», — заявил российский военнослужащий.

Оператор БПЛА отметил, что предварительно разведчики провели исследование позиций противника с воздуха.

«Вот мы видим наш ориентир — сгоревший БТР, а вот расчет АГС, по нему нам нужно отработать. Я подлетаю, сбрасываю скорость, поворачиваю в сторону противника и поражаю цель», — привело агентство слова российского бойца, который прокомментировал поражение цели украинской армии.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ показало боевое применение военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) FPV-дронов на артемовском направлении. Отмечается, что подразделения успешно применили БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

До этого, 25 октября, в распоряжении «Известий» появились кадры ликвидации украинских боевиков военнослужащими Южной группировки войск с применением дронов-камикадзе на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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