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Экипажи танков Т-72Б3 поразили замаскированные в лесополосе позиции ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танкисты группировки войск «Запад» оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям российских войск в зоне спецоперации. Минобороны РФ 29 октября опубликовало кадры уничтожения замаскированных в лесополосе позиций украинских боевиков на купянском направлении.

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями.

Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам. В результате поражены замаскированные в лесополосе позиции ВСУ.

Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), его же камера фиксировала попадание. Кадры объективного контроля подтвердили, что укрепрайон украинских боевиков разгромлен.

После проведения боевой стрельбы танковые экипажи совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Там же в укрытии танкисты перезаряжаются.

«Наша задача была удерживать позиции, пока не прибудет основная сила. Мы удерживали около месяца. Неоднократно выполняли задачу по уничтожению живой силы противника, по уничтожению техники», — командир танковой роты с позывным Тихий.

Кроме того, в ходе выполнения боевых задач танкистами применяются фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, укреплениям и бронетехнике украинских боевиков.

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Ранее, 26 октября, стало известно, что Министерство обороны РФ запатентовало образец танка Т-72Б3 с установленным на нем комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Уточнялось, что высокая степень защиты боевой гусеничной машины от наиболее массово применяемых противотанковых средств — гранат, управляемых ракет и кумулятивных снарядов артиллерии — также является техническим результатом изобретения.

До этого, 22 сентября, танковые экипажи Т-90М «Прорыв» подразделений тульских десантников на северском направлении прицельным огнем остановили противника, пытавшегося прорвать оборону российских позиций. Танки Т-90М «Прорыв» выдвигаются на боевую позицию и уничтожают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), отразив атаку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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