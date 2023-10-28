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Минометчики батальона «Скиф» уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром

«РИА Новости»: расчет «Василька» уничтожил автомобильную колонну ВСУ под Соледаром
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Расчет миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожил колонну из автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 октября рассказал заместитель командира минометного взвода с позывным Струна.

«Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА (Беспилотные летательные аппараты. — Ред.) подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели», — рассказал Струна.

Военнослужащий отметил, что расчет миномета «Василек» на указанном участке фронта работает ежедневно днем и ночью. Корректируют работу орудия с помощью беспилотников. Он добавил, что данный вид миномета предназначен для поражения живой силы противника, пехоты, а также легкой техники.

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Уничтожены пункты размещения боевиков и наемников

Ранее 28 октября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что военнослужащие Западной группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии в Купянском районе Харьковской области.

До этого, 25 октября, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие на краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии ВСУ, уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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