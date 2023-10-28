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Армия РФ уничтожила пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Военнослужащие Западной группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии в Купянском районе Харьковской области. Об этом 28 октября сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Степовой Новоселовки», — сказал он.

Кроме того, по данным Зыбинского, в ходе боевых действий российские военнослужащие при помощи артиллерии отразили атаку штурмовых групп 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки на купянском направлении.

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Накануне, 27 октября, сообщалось, что бойцы группировки «Запад» отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении. Как отметил Зыбинский, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки.

26 октября начальник пресс-центра группировки войск «Запад» сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесли удары по скоплению живой силы противника в укрытиях 32-й механизированной бригады на купянском направлении в районах Синьковки, Тимковки и Надии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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