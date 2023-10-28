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В Москве отметили 105-ю годовщину Ленинского комсомола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве 28 октября на Манежной площади бывшие комсомольцы провели митинг в честь 105-й годовщины Ленинского комсомола, сообщают «Известия».

«Нас принимали в комсомол в 1955 году. У меня партийный, комсомольский билеты до сих пор сохранены. Я горжусь этим! Я всегда говорю нашей молодежи, что надо верить в нашу победу, в нашу страну, в наших людей. Потому что у нас весь мир учится, поэтому надо быть в первых рядах. И слово «Ленин» должно быть на устах каждого комсомольца, каждого коммуниста», — рассказал один из участников митинга.

После митинга состоялось торжественное вознесение цветов к мавзолею им. В.И. Ленина.

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Ранее, 30 сентября, в Москве на Красной площади состоялся митинг-концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. На главной площади столицы собрались тысячи россиян с флагами России. Туда также приехали жители Макеевки, Горловки и Донецка. Они отмечают, что хотели и долго ждали этого события.

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