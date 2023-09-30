В Москве прошел концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ

В Москве на Красной площади состоялся митинг-концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Мероприятие посетили корреспонденты «Известий».

«Ровно год назад президент [России] Владимир Владимирович Путин подписал документы о воссоединении исконно русских земель с Российской Федерацией: Донецкой и Луганской народных республик», — напомнила корреспондент.

На главной площади столицы собрались тысячи россиян с флагами России. Туда также приехали жители Макеевки, Горловки и Донецка. Они отмечают, что хотели и долго ждали этого события.

«На Красной площади ни одного свободного квадратного места: от Исторического музея до храма Василия Блаженного тысячи россиян со всей страны с триколорами в руках празднуют первую годовщину воссоединения регионов с Россией», — передает с места событий корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Зрители также исполнили вместе с артистами гимн России.

На сцене выступили SHAMAN, Сергей Жуков, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Александр Маршал, Олег Газманов и многие другие российские звезды.

Ранее в этот день Путин в своем поздравлении отметил, что регионы проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать.

28 сентября российский лидер подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.