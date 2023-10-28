В России планируют наладить производство еды из сверчков

На прилавках российских магазинов в скором будущем может появиться выпечка из сверчков. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская побывала на предприятиях Ставропольского края и Московской области и рассказала в субботу, 28 октября, подробности производства с использованием этого необычного сырья.

Как заметила корреспондент, сверчки могут стать основным ингредиентом при производстве печенья, шоколадных конфет, макарон и других изделий.

«Сделали для них определенную температуру. Вот, если вы посмотрите на градусник, здесь температура 31,1 и 46% влажности», — рассказал ставропольский предприниматель Антон Стокоз, который два года назад решил начать производство муки для кулинарных изделий из насекомых. Для сверчков подобран строгий рацион — в пищу они получают исключительно тыкву, кабачки и кукурузу.

«В сверчковой муке содержится до 75 г белка в 100 г продукта. В обычной муке от 2 до 5 г белка. Кроме того, содержится железа больше, чем в говяжьей печени», — сообщил Стокоз.

Он объяснил, что после термической обработки из замороженных сверчков изготавливают сверчковую муку, которую и добавляют в тесто. Для каждого вида продукции — свое количество, но не более 20%. Предприниматель отметил, что, прежде чем наладить производство, сверчка его специалисты «полностью исследовали от усиков до лапок», и «ни одного показателя, который бы мог плохо воздействовать на организм человека», не нашли.

Корреспондент пообщалась также с разводчиком сверчков из Подмосковья. Предприниматель Денис Тер-Акопов занимается выращиванием насекомых более 10 лет. Его компания производит из них корм для животных, при этом бизнесмен часто участвует в различных форумах и гастрономических выставках. На них он показывает блюда из сверчков, которые ест сам.

«Экспериментируем с различными кондитерскими видами продуктов, например, с конфетами или с батончиками шоколадными. Также изготавливаем выпечку, хлеб, например», — заявил бизнесмен.

Кандидат экономических наук Инна Литвиненко в беседе с корреспондентом отметила, что сверчковая мука и производство сверчковых продуктов питания может помочь решению проблемы голода благодаря своему значительному содержанию белка.

При этом главный технолог пищевого производства Зинаида Руденко предупредила, что при неправильной обработке сверчки могут быть опасны для человека, вызывая аллергию из-за большого содержания в их скелете хитина. Они также могут содержать личинки глистов.

В начале текущего года в Европе вступил в силу закон, который разрешает есть домашних сверчков. По нему насекомых можно замораживать, сушить и употреблять в виде порошка. Похожий закон собираются принять и в отношении личинок жука-мусорника.

Ранее европейцам разрешили есть перелетную саранчу. Сейчас рассматриваются заявки на употребление в пищу еще восьми видов насекомых.