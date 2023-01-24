В Европе разрешили есть домашних сверчков

В Европе вступает в силу закон, который разрешает есть домашних сверчков. Как сообщают СМИ, насекомых можно замораживать, сушить и употреблять в виде порошка, передает телеканал «Известия». Похожий закон вскоре будет принят и в отношении личинок жука-мусорника. Ранее европейцам разрешили есть перелетную саранчу. Сейчас рассматриваются заявки на употребление в пищу еще восьми видов насекомых.

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