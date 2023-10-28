Ульянов указал на отсутствие российских тяжелых вооружений на ЗАЭС

Российские тяжелые вооружения никогда не были размещены на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может в этом убедиться. Об этом 28 октября заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Временами возникают шероховатости в том, что касается допуска инспекторов на те или иные объекты станции, которые они хотят осмотреть. Но совершенно очевидно, что ничего запрещенного на ЗАЭС нет. С самого начала российская сторона не размещала там тяжелые вооружения, нет их там и сейчас. Инспекторы имеют возможность в этом убедиться», — приводит его слова «РИА Новости».

Ульянов уточнил, что осмотр сотрудниками МАГАТЭ станции должен проходить в безопасности, что крайне тяжело обеспечить при регулярных обстрелах. Для допуска к запрашиваем объектам необходимо создать подходящие условия.

«Правда, не совсем понятно, почему они так стремятся попасть на крыши ядерных реакторов, но тем не менее уже был организован осмотр на трех крышах, где они смогли убедиться, что там нет ничего предосудительного: нет ни танков, ни артиллерии, ни ракетных систем залпового огня», — добавил постпред.

Ранее, 17 октября, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что регулярные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ЗАЭС не могли быть реализованы без поддержки западных стран. По его словам, Россия прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность на ЗАЭС. Он напомнил, что именно Россия приняла меры, чтобы гарантировать защиту экспертам МАГАТЭ во время их визитов на электростанцию еще с 1 сентября 2022 года.

Охрана ЗАЭС практически ежедневно обезвреживает беспилотные летательные аппараты, запускаемые ВСУ, добавил Воронцов.

12 октября корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, что морпехи Черноморского флота (ЧФ) России пресекают попытки украинских боевиков высадиться рядом с ЗАЭС. Уточнялось, что еще ни разу противнику не удалось достаточно приблизиться к российским позициям, которые хорошо укреплены. Кроме того, берег усеян минами. Атомную станцию и ее окрестности защищают морпехи 810-й бригады ЧФ.

Между тем 9 октября начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что спецназ ГУР МО Украины пытался трижды атаковать и захватить ЗАЭС, но российские силы отбили атаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание Буданова об ударах по ЗАЭС должно стать «холодным душем для ООН».

Кроме того, 4 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Киев не прекращает попыток дестабилизировать обстановку в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее города-спутника Энергодара, поэтому Москва призывает МАГАТЭ фиксировать случаи нападения Украины на станцию.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии.