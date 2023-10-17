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В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Регулярные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не могли быть реализованы без поддержки западных стран. Такое мнение высказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

«Безрассудные действия Украины на ЗАЭС были бы невозможны без постоянной политической поддержки, оказываемой ей странами Запада. Именно она и внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые и новые авантюры», — цитирует слова политика ТАСС.

По словам Воронцова, Россия прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС. Он напомнил, что именно Россия приняла меры, чтобы гарантировать защиту экспертам МАГАТЭ во время их визитов на электростанцию еще с 1 сентября 2022 года. Политик подчеркнул, что лишь благодаря российской стороне стало возможным постоянное присутствие на ЗАЭС представителей этой международной организации.

Кроме того, Воронцов отметил, что охрана ЗАЭС практически ежедневно обезвреживает беспилотные летательные аппараты, запускаемые ВСУ.

«С июля 2022 года имеют место атаки беспилотных летательных аппаратов и эпизоды огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины на город Энергодар. <…> В настоящее время охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции», — заявил он.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее, 12 октября, морпехи Черноморского флота (ЧФ) России пресекли очередную попытку украинских боевиков высадиться рядом с Запорожской АЭС.

Перед этим, 11 октября, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал «Известиям», что накануне ВСУ нанесли удар тремя беспилотниками по водозабору ЗАЭС, в результате чего Энергодар временно остался без воды.

Ранее, 9 октября, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что признание начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова в попытках атаковать ЗАЭС является очередной демонстрацией наглой и циничной безнаказанности. Он подчеркнул, что нападение на электростанцию могло спровоцировать серьезный ядерный инцидент.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии.

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