Байден оправдал удары по Сирии защитой американцев

Американский президент Джо Байден 27 октября обосновал удары США по объектам в Сирии уставом ООН.

«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — говорится в его заявлении.

Американский лидер добавил, что поручил нанести удары по объектам в целях защиты американских граждан как внутри США, так и за их пределами. Также Байден отметил готовность дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.

Ранее в этот день Пентагон сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. В результате ударов 26 октября по объектам, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), которые носили оборонительный для американской стороны характер, жертв нет.

26 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по указанию американского президента Джо Байдена в ответ на нападения на военные базы Вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым КСИР и связанными с ним группировками.

На следующий день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары США по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, как утверждается, КСИР, были предупреждающим сигналом для Тегерана. Вашингтон считает Иран ответственным за ряд атак на американские войска в Сирии и Ираке.

Также 27 октября телеканал Al Mayadeen сообщил, что военная американская база на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу. 10 снарядов попали в военную базу США. Отмечается, что ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя обстрелы американских военных баз, что критическая напряженность провоцирует напряженность в более широком контексте в регионе. Вместе с тем он добавил, что опасения о возможности втягивания военных РФ в Сирии отсутствуют.

25 октября Байден подчеркивал, что Ирану следует быть готовым к ответной реакции США в случае продолжения атак на американских военнослужащих, которые находятся на Ближнем Востоке.