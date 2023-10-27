Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам по делу о госизмене

Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима ученому Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову по делу о госизмене. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба суда.

«В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Материалы уголовного дела засекречены, в связи с чем процесс в отношении экс-сотрудника ЦАГИ прошел в закрытом режиме.

Губанов, работавший начальником отдела № 11 научно-исследовательского отделения 2 ЦАГИ, был арестован по обвинению в госизмене 3 декабря 2020 года. Его заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. Известно, что ученый участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int.

В июне 2023 года к 12 годам колонии строгого режима за госизмену также был приговорен подчиненный Губанова Валерий Голубкин. По информации следствия, он по указанию начальника передал Нидерландам два отчета по международному проекту Hexafly-Int, в которых содержалась государственная тайна.