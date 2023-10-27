Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Спорт
Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
ПВО Египта сбила два дрона над Синаем
Спорт
Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело
Спорт
Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей

Мосгорсуд приговорил ученого Губанова к 12 годам по делу о госизмене

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима ученому Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову по делу о госизмене. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба суда.

«В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Материалы уголовного дела засекречены, в связи с чем процесс в отношении экс-сотрудника ЦАГИ прошел в закрытом режиме.

Дело трубы: за что могли арестовать ученого Анатолия Губанова
В последнее время сотрудник ЦАГИ работал над проектом, связанным с гиперзвуком

Губанов, работавший начальником отдела № 11 научно-исследовательского отделения 2 ЦАГИ, был арестован по обвинению в госизмене 3 декабря 2020 года. Его заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. Известно, что ученый участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int.

В июне 2023 года к 12 годам колонии строгого режима за госизмену также был приговорен подчиненный Губанова Валерий Голубкин. По информации следствия, он по указанию начальника передал Нидерландам два отчета по международному проекту Hexafly-Int, в которых содержалась государственная тайна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023