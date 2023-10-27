Митинги с требованием провести демобилизацию военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся на фронте с февраля 2022 года, прошли в Киеве и других украинских городах. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщило украинское издание «Телеграф».

По данным издания, в демонстрациях принимали участие родственники военных. Они принесли плакаты, на которых указано количество дней, проведенных военными на фронте, и призывы к немедленной демобилизации.

По заявлениям близких военнослужащих, в армии не проводили ротацию с февраля прошлого года, военные истощены физически и не настроены участвовать в боевых действиях.

Тем временем местные СМИ сообщают, что по всей стране состоялось 17 подобных акций.

Ранее в этот день пленный украинский боец Владимир Непретворенный призвал своих соотечественников избегать мобилизации. Он также рассказал о большом количестве отказников в его подразделении.

Накануне об отсутствии ротации на позициях украинской армии сообщал заместитель командира взвода 88-го батальона 106-й бригады ВСУ Александр Каленюк. С его слов, в боевых частях мало людей, много раненых и уставших, замены стоящим на фронте солдатам нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.