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Центробанк РФ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году

Набиуллина: ЦБ РФ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центробанк (ЦБ) России представит обновленный дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году, заявила в пятницу, 27 октября, глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы предполагаем, что обновленный дизайн, обновленная модификация [1000-рублевой банкноты] будет в следующем году», — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина также уточнила, что обновление дизайна затронет только оборотную сторону купюры, лицевая сторона останется такой, как предполагалось раньше.

«Мы хотим действительно поменять чуть-чуть процедуру обсуждения дизайна <...> Думаю, что будем расширять участие экспертных групп и, может быть, более публично обсуждать возможный дизайн», — добавила глава регулятора.

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16 октября Банк России и Гознак представили обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей. Так, на лицевой стороне 5000-рублевой купюры, посвященной Екатеринбургу, основным изображением была выбрана стела «Европа-Азия», а главным изображением оборотной стороны банкноты — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

На лицевой стороне 1000-рублевой банкноты, посвященной Нижнему Новгороду, основным изображением выступила Никольская башня Нижегородского Кремля, на этой стороне также изображены нижегородская ярмарка, стадион «Нижний Новгород», фрагмент Боярских мостов через Волгу, изображение Стрелки Оки и Волги, памятник Минину и Пожарскому. Обратная сторона купюры содержит изображения Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башни Сююмбике на территории Казанского кремля, а также Музея археологии и этнографии в Уфе.

Однако 18 октября пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что регулятор остановит выпуск 1000-рублевой банкноты и доработает ее дизайн.

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