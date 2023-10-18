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Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центробанк (ЦБ) РФ доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. Об этом в среду, 18 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты», — отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ЦБ.

Уточняется, что в широкое обращение она не поступила.

16 октября Банк России и Гознак презентовали в РФ обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей. На лицевой стороне представленной банкноты 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду, основным изображением выступила Никольская башня Нижегородского Кремля. На этой же стороне изображены нижегородская ярмарка, стадион «Нижний Новгород», фрагмент Боярских мостов через Волгу, изображение Стрелки Оки и Волги, памятник Минину и Пожарскому.

Новые купюры 1000 и 5000 рублей: как выглядят банкноты
Центробанк продолжает обновление бумажных денег

Кроме того, на лицевой стороне 1000-рублевой банкноты размещено множество тематически подобранных микроизображений, которые можно разглядеть при помощи лупы. На области, расположенной по краю банкноты над гербом Российской Федерации, а также в ее левом нижнем углу, можно разглядеть стилизованные микроизображения народных промыслов и различных орнаментов (к примеру, дымковские игрушки, хохломскую и вятскую роспись, татарский и башкирский орнаменты).

Обратная сторона изображает Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

На лицевой стороне 5000-рублевой банкноты, которая посвящена Екатеринбургу, основным изображением была выбрана стела «Европа-Азия». Основное изображение оборотной стороны банкноты — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

В ходе презентации обновленных купюр заместитель председателя Центробанка Сергей Белов рассказал, что ЦБ учитывает экономическую ситуацию в стране и различные показатели при анализе банкнотного ряда. Он также отметил, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тыс. рублей не предусмотрен.

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