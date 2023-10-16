Названы изображенные достопримечательности на обновленных купюрах в России

В понедельник, 16 октября, Центробанк (ЦБ) и Госзнак презентовали обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей. «Известия» публикуют расширенный список достопримечательностей и символов Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа, а также Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Так, как следует из презентации Гознака, на лицевой стороне банкноты 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду, основным изображением выступает Никольская башня Нижегородского Кремля.

Также нашли отражение на этой стороне: нижегородская ярмарка, стадион «Нижний Новгород», фрагмент Боярских мостов через Волгу, изображение Стрелки Оки и Волги, памятник Минину и Пожарскому.

Кроме того, на лицевой стороне 1000-рублевой банкноты размещено множество тематически подобранных микроизображений, которые можно разглядеть при помощи лупы. На области, расположенной по краю банкноты над гербом Российской Федерации, а также в ее левом нижнем углу, можно разглядеть стилизованные микроизображения народных промыслов и различных орнаментов (к примеру: дымковские игрушки, хохломскую и вятскую роспись, татарский и башкирский орнаменты).

Основное изображение оборотной стороны банкноты 1000 рублей: Введенская церковь, ныне Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Также там представлены: амфитеатр на набережной реки Белая в Уфе, Жигулевские горы, стилизованное изображение промышленного пейзажа, Иннополис — город в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.

На лицевой стороне 5000-рублевой банкноты, которая посвящена Екатеринбургу, основным изображением была выбрана стела «Европа-Азия».

Также на этой стороне нашли отражение: Дом Севастьянова, композиция зданий Екатеринбурга (деловой дом «Демидов», башня «Исеть», гостиница «Исеть», Дом связи, государственный цирк им. В.И. Филатова), колесо обозрения «5 звезд», композиция зданий Екатеринбурга (БЦ «Высоцкий», жилой дом, дворец игровых видов спорта), водонапорная башня в историческом сквере.

На области, расположенной по краю банкноты над гербом Российской Федерации, а также в ее левом нижнем углу можно разглядеть стилизованные микроизображения: здание городского совета, ротонда в Харитоновском саду, изображение городского трамвая, фрагменты каслинского литья.

Основное изображение оборотной стороны банкноты — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Еще на этой стороне размещены: изображения ковша в металлургическом цехе, стела «Полярный круг», или «66-я параллель», стилизованное изображение лопаток авиадвигателя, образ Уральских гор, оборудование, используемое в нефтегазовой отрасли.

Ранее в этот день в ходе презентации обновленных купюр заместитель председателя Центробанка Сергей Белов рассказал, что ЦБ учитывает экономическую ситуацию в стране и различные показатели при анализе банкнотного ряда. Он также отметил, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тыс. рублей не предусмотрен.

Еще в начале марта Белов уточнил , что модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс. Кроме того, они станут более износоустойчивыми.