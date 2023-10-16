ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей

Изменение банкнотного и монетного ряда не стоит на повестке дня, выпуск купюры в 10 тыс. рублей не предусмотрен. Об этом 16 октября в ходе презентации обновленных купюр сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

«<...> могу сказать, что в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тыс. рублей не предусмотрен», — заявил Белов.

При этом он отметил, что Банк России учитывает экономическую ситуацию в стране и различные показатели при анализе банкнотного ряда.

Ранее в этот день Белов показал, как будут выглядеть новые банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей образца 2023 года.

На тысячерублевой купюре будет размещено изображение знаковых мест Нижнего Новгорода. Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу. Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

О планах выпустить модернизированные банкноты в Центробанке впервые сообщили в конце марта 2021 года. Планировалось обновить дизайн шести номиналов в 2022–2025 годах: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. рублей.