ЦБ представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

В Банке России показали, как будут выглядеть новые банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей образца 2023 года. Их изображение представил 16 октября зампред Центробанка РФ Сергей Белов на пресс-конференции, посвященной выходу новых купюр.

На тысячерублевой купюре будет размещено изображение знаковых мест Нижнего Новгорода. Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу. Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

В марте Белов рассказывал, что модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, а также будут более износоустойчивыми.

Изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот Банк России анонсировал летом 2022 года. Тогда же регулятор презентовал обновленную сторублевую купюру, на которой теперь изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах вместо квадриги Аполлона на здании Большого театра.

18 июля финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс в разговоре с «Известиям» отметила, что решение ЦБ России выпустить новые банкноты является логичным, так как такой шаг сократит издержки на печать и обновление денежной массы. Купюры нового образца будут изготавливаться с добавлением пластика, поэтому прослужат дольше, отметила она.

О планах выпустить модернизированные банкноты в Центробанке впервые сообщали в конце марта 2021 года. Планировалось обновить дизайн шести номиналов в 2022–2025 годах: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. рублей.