Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей. Модернизированную банкноту показал 30 июня заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

На ее лицевой стороне изображена Москва. Среди напечатанных на банкноте объектов: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На обратной стороне — мемориал в Ржеве.

«Основное изображение — Ржевский мемориал советскому солдату. Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России. Он был открыт ровно два года назад в Тверской области. На втором плане вы можете увидеть музей-заповедник «Куликово поле», — уточнил Белов.

Банкноты планируется запустить в оборот в 2022 году, а старые постепенно начать выводить. В течение нескольких лет будут использоваться как прежние, так и новые денежные знаки, при этом к 2026 году новые купюры в 100 рублей в значительной степени вытеснят устаревшие.

Как рассказали «Известиям» в Центробанке 28 июня, у новых купюр будет улучшенная защита от подделок и распространения микробов.

Банк России еще в конце марта прошлого года объявил о модернизации банкноты. Сообщалось, что в 2023 году в обращение должны будут поступить банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.