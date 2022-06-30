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Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей. Модернизированную банкноту показал 30 июня заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

На ее лицевой стороне изображена Москва. Среди напечатанных на банкноте объектов: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На обратной стороне — мемориал в Ржеве.

По московским меркам: Банк России представит новую сторублевку
Как будут выглядеть модернизированные банкноты и когда они появятся в обороте

«Основное изображение — Ржевский мемориал советскому солдату. Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России. Он был открыт ровно два года назад в Тверской области. На втором плане вы можете увидеть музей-заповедник «Куликово поле», — уточнил Белов.

Банкноты планируется запустить в оборот в 2022 году, а старые постепенно начать выводить. В течение нескольких лет будут использоваться как прежние, так и новые денежные знаки, при этом к 2026 году новые купюры в 100 рублей в значительной степени вытеснят устаревшие.

Как рассказали «Известиям» в Центробанке 28 июня, у новых купюр будет улучшенная защита от подделок и распространения микробов.

Банк России еще в конце марта прошлого года объявил о модернизации банкноты. Сообщалось, что в 2023 году в обращение должны будут поступить банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

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