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Автоэксперт назвал основные правила вождения в снег

Автоэксперт Солдатов: ездить на летней резине в снег категорически запрещено
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве и ряде других регионов России уже выпал снег. О чем стоит помнить водителям в такую погоду и можно ли ездить на летней резине в снег, 27 октября рассказал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

По его словам, главное, что нужно помнить водителям, — это то, что тормозной путь (расстояние от момента нажатия водителем на педаль тормоза до момента остановки автомобиля) на обледенелой, заснеженной и влажной дороге становится гораздо больше.

«Понятно, что многие водители уже «переобулись» в зимнюю резину, но при любых обстоятельствах на таких сложных дорогах сцепление колес на покрытие будет хуже. Поэтому главное, что нужно помнить водителям, — не превышать допустимую скорость, держать максимально возможную дистанцию от других автомобилей, сократить количество перестроений и обгонов и, самое очевидное, но не менее важное — быть максимально внимательным и не отвлекаться на мобильные устройства», — подчеркнул Солдатов.

При этом он обратил внимание, что ездить на летней резине в снег категорически запрещено.

«Испытывать судьбу не стоит, какой бы стаж и опыт не был у водителя, летняя резина почти не пригодна к обледенелым дорогам. Самый крайний случай, когда можно выехать на летней резине, — это чистая, сухая дорога, а погода без осадков. И то единственное, за чем можно поехать на летней резине, — это за зимней резиной. В остальных случаях я настоятельно рекомендую пользоваться общественным транспортом», — подытожил автоэксперт.

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Ранее в этот день в столичном главке МЧС РФ, ссылаясь на прогнозы синоптиков Росгидромета, экстренно предупредили, что снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы.

В настоящее время Москву уже засыпало снегом. Осадки стали идти в городе с вечера 26 октября, и к пятнице снег уже лег плотным слоем на улицы и деревья. На дорогах и тротуарах образовался гололед.

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