Продажа алкоголя онлайн: что и где можно будет купить с 1 ноября

В Москве и области запустят эксперимент по дистанционной продаже российского алкоголя с 1 ноября 2023 года, который, предположительно, продлится до 31 июля 2026-го. Планируется, что эта норма поможет развитию российского виноделия и изменит баланс спроса в пользу отечественных производителей. Министерство финансов полагает, что данный способ проконтролирует продажу спиртного и предотвратит распространение контрафактной продукции. Какой алкоголь можно будет купить дистанционно и на каких сервисах будет происходить торговля — в материале «Известий».

История вопроса: доставка алкоголя на дом

Согласно документу, спиртное из отечественного сырья можно будет купить на сайте «Почты России», причем доставка не будет оперативной: компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Эксперимент проводится только в Москве и Подмосковье.

В России интернет-продажа алкоголя законодательно находится под запретом с 2007 года. Минфин в 2017 году подготовил проект, в соответствии с которым дистанционная торговля спиртным могла бы осуществиться в 2020 году. Однако инициатива так и осталась нереализованной, тогда законопроект отклонили Минздрав и МВД. Интерес к доставке алкоголя на дом увеличился в дни пандемии коронавируса. Объединение предпринимателей «Опора России» попросило ускорить легализацию продажи алкоголя онлайн и отменить поэтапный ввод программы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина «Почта России» начала подготовку к тестовому периоду. В презентации компании было указано, что при достижении к 2025 году 140 тыс. обслуживаний заказов в день выручка сервиса может составить 100 млрд рублей.

Вино и винные напитки: что можно купить онлайн

Эксперимент о введении дистанционной продажи алкоголя, предложенный правительством РФ, был опубликован в электронной базе Госудумы 7 апреля 2023 года. В связи с этим были внесены правки в общий закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который действует с 1995 года.

Главной проблемой современной продажи спиртного является большое количество некачественной и контрафактной продукции. Введение дистанционной торговли через официального посредника даст возможность урегулировать этот процесс, считают инициаторы проекта. Продавать будут тихие, игристые, крепленые вина, произведенные из винограда, выращенного на территории России. На платформе будет также представлен ассортимент шампанского. Результаты эксперимента проанализируют в докладе, и в случае положительного вывода интернет-продажи алкоголя могут распространить на все регионы России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее Роскачество рассказало «Известиям», что российское вино укрепило свои позиции в торговых сетях. Анализ рынка показал, что доля продаж в магазине выросла до 60% в сегменте «средний плюс» , где бутылка в гипермаркете стоит от 600 рублей. На данный момент государство проводит комплекс мероприятий для популяризации отечественных брендов вин. Наиболее известны специализированные винные ярмарки, где можно не только продегустировать и купить спиртное, но и послушать лекции об искусстве виноделия.

Кроме того, Роскачество дважды в год проводит в некоторых крупных торговых сетях акцию «Дни российских вин». В рамках мероприятия с апреля по июнь и с октября по ноябрь можно попробовать отечественный алкоголь. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что доля российских тихих (неигристых) вин в магазинах составляет 52%, игристых — 68%.

Где можно купить спиртное по интернету

«Почта России» выступит в качестве официального оператора по онлайн-продаже отечественного алкоголя. Выбор сервиса был обоснован тем, что у этой компании качественно выстроена логистика по всей стране. Позже в качестве уже другого проекта к дистанционной продаже алкоголя могут подключить и некоторые известные маркетплейсы.

На данном этапе приобрести спиртное смогут жители только двух регионов — Москвы и Московской области. Министерство торговли поддерживает легальные продажи алкогольной продукции дистанционным способом. Считается, что эксперимент поможет сократить объемы контрафактной и фальсифицированной продукции в Сети.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Министерство финансов уточнило, что в целях сохранности бутылок и гарантии качества поставка вин будет осуществляться напрямую от производителя. Граждане смогут купить российское вино с доставкой до конкретного адреса или отделения почты через специальный подраздел «Почты России». Обработка самого заказа займет 24 часа, после чего курьер передаст спиртное клиенту. Для получения покупки пользователям будет необходимо предоставить физические документы, подтверждающие личность (паспорт), или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) .

Кто примет участие в эксперименте

В рамках пробного периода (с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года) разрешается дистанционная продажа вина, винных напитков и шампанского отечественного производства. Участие в проекте могут принять все компании, которые обладают лицензиями на создание, хранение и поставку алкогольной продукции. При этом лицензия на розничную продажу спиртного не требуется.

Полный перечень брендов, вина которых будут представлены на сервисе «Почты России», пока неизвестен. Пользователи смогут ознакомиться с ассортиментом уже после полноценного запуска эксперимента 1 ноября 2023 года.