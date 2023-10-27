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Военный эксперт назвал особенности новейшего транспортного вертолета Ми-26Т2В

Эксперт Матвийчук: транспортный вертолет Ми-26Т2В не имеет аналогов в мире
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Фото: Роствертол/Егор Бугримов
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Модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В является крупнейшим и не имеет аналогов в мире. Об этом «Известиям» 27 октября рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Ми-26Т2В — это транспортный вертолет, один из крупнейших в мире. Аналогов в мире нет. Он может поднять в воздух несколько тонн и до 60 человек десанта. Достаточно интересный транспортный вертолет, прошел неоднократные модернизации», — объяснил эксперт.

Ранее в этот день армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приняла на вооружение новый серийный тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет Ми-26Т2В, который считается самым массивным транспортным вертолетом в мире, чья грузоподъемность составляет 20 т.

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Помимо прочего, Ми-26Т2В оборудован интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, позволяющим управлять машиной днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту. В состав экипажа входят пять человек.

Ранее, 24 сентября, Минобороны РФ показало боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-28. Экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российской группировки войск на запорожском направлении, указали в военном ведомстве.

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