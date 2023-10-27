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Как и когда передавать показания счетчиков в 2023 году

Москвичи стали в 4,5 раза чаще передавать показания счетчиков воды в Telegram
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Жители столицы стали чаще использовать Telegram-бот «Цифровые сервисы Москвы» для передачи показаний счетчиков воды. С начала работы сервиса в 2022 году число его пользователей увеличилось в восемь раз, а с января по октябрь 2023 года их активность выросла более чем в 4,5 раза. Чат-бот позволяет сохранить данные сразу о нескольких квартирах и, выбирая нужную, отправлять показания по каждой. В сервисе также доступны показания счетчиков за любой период времени.

Подобные Telegram-боты есть и в других городах России. Это удобный, но далеко не единственный способ передать показания счетчиков. О том, какие еще варианты доступны россиянам, читайте в материале «Известий».

Когда сдавать показания счетчиков в 2023 году

Жильцы многоквартирных и частных домов должны передавать показания счетчиков каждый месяц. Если этого не делать, платежи за свет, воду и газ будут начисляться по установленным государством нормативам, которые значительно выше реального потребления. Соответственно, придется переплачивать за коммунальные услуги.

В большинстве случаев период подачи показаний счетчиков приходится на 20—25-е числа каждого месяца. Однако управляющая компания или ресурсоснабжающая организация может установить свои даты. Например, с 15-го по 20-е число.

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Помимо этого, представители компаний, предоставляющих коммунальные услуги, могут обходить квартиры и сверять реальные показания счетчиков с теми, что подают жильцы. Они имеют на это право, но не чаще, чем раз в три месяца. Обычно перед этим на доске объявлений в подъезде появляется сообщение о скором обходе.

Как передать показания счетчиков в 2023 году

Передавать показания счетчиков можно онлайн, по телефону, лично через офис поставщика услуг или с помощью специальных ящиков. У каждого способа есть свои плюсы и минусы.

В онлайн-формате показания принимаются на нескольких платформах. Одна из них — портал ГИС ЖКХ. Войти туда можно с помощью логина и пароля от личного кабинета «Госуслуг». После этого нужно ввести в систему адрес квартиры и номер лицевого счета абонента. Сервис позволяет оплачивать коммунальные услуги без комиссии с карты любого банка.

Многие управляющие компании и ресурсоснабжающие организации также принимают показания счетчиков на своих сайтах. Чаще всего для этого жильцу требуется личный кабинет, однако в некоторых случаях достаточно просто ввести данные в простую форму на главной странице.

Кроме того, отдельные поставщики услуг создают формы для передачи показаний счетчиков в соцсетях или запускают Telegram-боты. Например, в «Цифровых сервисах Москвы» пользователю нужно пройти регистрацию, указав номер мобильного телефона и код из СМС. После этого он может выбрать тип счетчика и передать данные, зарегистрировав код плательщика. Вводить его снова не потребуется, так как сервис сохранит полученные данные.

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Функция передачи данных счетчиков есть и в мобильных приложениях банков, например Сбербанка. Однако у нее есть ряд ограничений. Во-первых, не все поставщики услуг сотрудничают с кредитными организациями. Во-вторых, данные могут поступить в управляющую компанию с сильной задержкой, из-за чего их придется отправлять заранее.

Помимо этого, управляющие компании создают горячие линии для передачи показаний счетчиков. Они могут работать как с автоответчиком, так и с живым оператором. Также возможна передача показаний по СМС на короткий номер поставщика услуг или через электронную почту.

Кроме того, жильцы могут прийти в офис управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, чтобы лично передать показания счетчиков через бумажную форму. Однако этот способ не всегда удобен, так как приемные часы ограничены, к тому же в конце месяца есть вероятность попасть в длинную очередь.

Ранее «Известия» рассказали, как проходит проверка счетчиков воды и для чего она нужна.

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