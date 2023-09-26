Еще с 2013 года установка счетчиков воды стала обязательной для всех собственников жилья. Это обязывает граждан следить за исправностью приборов учета воды и своевременно проводить поверку. Что представляет собой эта процедура, как она проходит и сколько стоит в 2023 году, рассказывают «Известия».

Что такое поверка счетчиков воды и для чего она нужна

Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ) — обязательная процедура. Она нужна для того, чтобы определить, правильно ли работает счетчик, нет ли на нем повреждений и вскрытия пломбы.

Исправный прибор позволяет собственнику жилого помещения точно определить расход воды и избежать лишних затрат. В среднем счетчик помогает сократить плату за воду в 2–2,5 раза.

Если же не провести поверку вовремя, то оплата горячей и холодной воды будет проходит по другим правилам, а сумма в квитанции станет выше.

В какие сроки проводится поверка счетчиков воды в 2023 году

Сроки поверки указаны в паспорте счетчика воды. Также их можно узнать в квитанции от коммунальных служб.

Как правило, на холодную воду счетчики проверяют раз в шесть лет, на горячую — раз в четыре года. Межповерочный интервал у универсальных счетчиков — шесть лет.

Озаботиться вопросом поверки счетчика лучше заранее — за 1–1,5 месяца до истечения срока, так как пройдет еще время, прежде чем данные о поверке поступят в единый реестр и будут учитываться при формировании единого платежного документа (ЕПД).

Как проходит поверка счетчиков воды в 2023 году

Поверку может проводить только аккредитованная организация при заключении договора об оказании услуг. Список таких компаний публикуется на сайте Росаккредитации. При этом поверка счетчиков горячей и холодной воды может быть осуществлена только при наличии паспорта завода-изготовителя.

У специалиста должно быть специальное переносное оборудование для проведения поверки. С его помощью определяют, насколько корректно работает счетчик. Прибор обычно проверяют на месте, но могут и снять, если в этом есть необходимость.

После завершения работ выдается акт, в котором указываются дата поверки и текущие показания счетчиков. Документ необходимо отнести в управляющую компанию. Сведения о поверке вносятся исполнителем в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), после этого она считается пройденной.

Узнать результат можно на сайте по заводскому номеру счетчика. Если информация о поверке не появилась в базе в течение двух месяцев, нужно обратиться в компанию, которая проводила поверку.

Сколько стоит поверка счетчиков воды в 2023 году

Поверка — это платное мероприятие. Тарифы могут отличаться в зависимости от компании и региона. По данным Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации), цены достигают от 300 до 1,5 тыс. рублей. Средняя стоимость в Москве, например, — от 750 до 900 рублей за один счетчик и около 1,7 тыс. рублей — за два.

При этом если счетчик окажется неисправным, это влечет дополнительные расходы. Услуги по демонтажу старого и установке нового прибора обойдутся примерно в 2,5 тыс. рублей. К тратам стоит быть готовым, если счетчик установлен более 12 лет назад. Высока вероятность, что поверку он не пройдет.

В таком случае лучше заранее приобрести счетчики исходя из своего бюджета и обсудить этот момент с мастером.

Что будет, если не провести вовремя поверку счетчиков воды в 2023 году

Штрафы за несвоевременную поверку счетчиков законом не предусмотрены. Однако провести ее вовремя выгодно самому владельцу, чтобы меньше платить за воду.

Так, начиная с 1-го числа следующего месяца начисления будут проходить по средним показаниям счетчиков за полгода, а с 4-го месяца — уже по повышающему коэффициенту 1,5.

Чтобы не переплачивать, поверку рекомендуется проводить в установленные сроки. Также не стоит забывать и о поверке газовых, тепло- и электросчетчиков.

Ранее «Известия» писали, как проходит проверка газового оборудования в 2023 году.